معهد كوخ: إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا يتخطى حاجز الـ 1.6 مليون إصابة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بواقع 25.355 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ووفاة 412 شخصا.

ووفقا للمعهد، بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا ا مليون و612 ألف و648 حالة، ووصل إجمالي حالات الوفاة في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 29182 حالة وفاة.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، جائحة عالمية.

المصدر: وكالة سبوتنيك