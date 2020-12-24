الشيخ عيسى قاسم: شهداء المقاومة قدوة وفخر.. ولتبقى البحرين على طريقهم

قال آية الله الشيخ عيسى قاسم في الحفل التأبيني الذي أقيم في مدينة قم المقدسة الخميس بذكرى استشهاد الشهيدين الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس “في ذكرى هذا العدوان الأمريكي الصهيوني الغاشم نرى أكثر حكومات الأمة لفريضة الجهاد والدفاع المقدّس في سبيل الله وحماية الإسلام وأرضه وإنسانه”، ولفت الى ان “عددا من هذه الحكومات تضع يدها في يد العدوّ الأمريكي والصهيوني”.

واضاف الشيخ قاسم “كل ما نقمته الصهيونية الخبيثة والسياسة الأمريكية الجاهلية الطاغوتية من هذين الربّانيين العظيمين، هو جهادهما المستميت المضحّي،ودورهما القيادي وجاذبيتهما الإيمانية للشباب الغيارى وللأبطال ممن معهم”، وشدد على “واجب الجهاد والدفاع ومواجهة الانحراف عن الإسلام في كل مورد”.

وقال الشيخ قاسم “للأمة في شهداء المقاومة في الزمن المُعاش وقادتها العمالقة قدوة عظمى وعزّ وفخر كبير”، وتابع ان “شهداء قادة كباراً عظماء ميدانيين كالسيد عباس الموسوي والشيخ راغب حرب والحاج عماد مُغنية لمن حقّ الأمة أن تفخر بهم، ومن الحقّ عليها أن تتخذ منهم قدوات في التضحية والفداء”، واضاف “أرعب الجهاد المثال الرسالي(جهاد الحاج قاسم سليماني والمهندس) دولة الغطرسة والغرور والطاغوتية الكبرى أمريكا، وصنيعتها ما تسمى بدولة إسرائيل، وقضّ مضاجعهما”.

وفي الشأن البحريني، قال الشيخ قاسم “لتبقى البحرين على طريق الشهداء وفيةً لإسلامها العظيم لا تقبل أن تذل لظالم ولا تقبل أن تدخل في ولاية كافر”.

المصدر: بريد الموقع