غرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار:90 إصابة جديدة

سجل التقرير اليومي لغرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار” 90 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة، و61 حالة شفاء “.

واشار التقرير الى انه “تبعا لهذه المستجدات ارتفع اجمالي الاصابات المسجلة في عكار منذ منتصف آذار الماضي وحتى اليوم الى 4127 مصابا.

الحالات الايجابية قيد المعالجة الان:770حالة.

اما حالات الحجر المنزلي: 911 حالة قيد المراقبة والمتابعة.

فيما بلغ عدد حالات الشفاء المسجلة منذ بدء الازمة وحتى اليوم: 3286 حالة.

كما ارتفع عدد الوفيات الى 71 حالة وفاة منذ بدء الجائحة وحتى اليوم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام