الجيش الإثيوبي يقتل 42 شخصا متورطا بالهجوم على إقليم “بني شنقول غومز” – موقع قناة المنار – لبنان
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December 24 2020 - 11:58

الجيش الإثيوبي يقتل 42 شخصا متورطا بالهجوم على إقليم “بني شنقول غومز”

منذ 1 ساعة 24 December، 2020
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أخبار دولية - اثيوبيا

أفادت قناة “فانا” التابعة للدولة الإثيوبية، اليوم الخميس، أن الجيش الإثيوبي قتل 42 مسلحا شاركوا بالهجوم على إقليم “بني شنقول غومز” يوم أمس والذي أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص.

وقالت فانا نقلا عن مسؤولين محليين إن عناصر الجيش استولوا على أقواس وسهام وأسلحة أخرى من الرجال المتورطين في الهجوم.

وقد علق رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، على الهجوم قائلا: “مذبحة المدنيين في منطقة بني شنقول غومز مأساوية للغاية.. ولحل الأسباب الجذرية للمشكلة، قررت الحكومة نشر القوة اللازمة”.

وأعلنت مفوضية حقوق الإنسان الإثيوبية أن مسلحين أطلقوا النار في منطقة بولين في الإقليم الواقع غرب إثيوبيا واضرموا النار في منازل السكان وهم نيام، مما أدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص.

المصدر: وكالة رويترز

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