ظريف يرد على ترامب: تعريض مواطنيك للخطر في الخارج لن تغطي على هزائمكم الكارثية في الداخل

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، مخاطبا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن “تعريض مواطنيك للخطر في الخارج لن يصرف الانتباه على هزائمكم الكارثية في الداخل”.

وجاء رد ظريف على ترامب بعد أن اتهم الأخير إيران بالضلوع في الهجمات الصاروخية، التي استهدفت السفارة الأمريكية في بغداد، وحذرها من أنه سيحملها المسؤولية في حال مقتل أي أمريكي هناك.

ونشر ظريف عبر تغريدته، نماذج عن تغريدات ترامب التي كان قد اتهم فيها سلفه باراك اوباما بالسعي لتوجيه ضربة الى ايران، ومنها:

– في عام 2012 خاطب ترامب الجمهوريين في تغريدته: لا تسمحوا لاوباما ان يستغل بطاقة الحرب ضد ايران من اجل الفوز بالانتخابات.

– وفي 2011 كتب ترامب ايضا: ان اوباما سيشن حربا ضد ايران من اجل الفوز في الانتخابات.

كما ارفق ظريف تغريدته، بقائمة للايام الاكثر كارثية داخل الولايات المتحدة من جراء كارثة غير مسبوقة على مرّ القرن الاخير.

ووفقا لهذه القائمة، فإن الايام 9 و10 و 16 من كانون الاول/ديسمبر 2020، احتلت المركز الاول حتى الثالث من حيث الخسائر التي تكبدتها امريكا طوال الاعوام المائة الماضية؛ حيث توفى ما يزيد عن 3 الاف شخص من جراء وباء كورونا في هذا البلد.

المصدر: وكالة ارنا