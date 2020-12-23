التحكم المروري: وفاة شخص بحادث صدم على طريق عام عيتا الشعب – رميش جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2020 - 21:10

التحكم المروري: وفاة شخص بحادث صدم على طريق عام عيتا الشعب – رميش جنوب لبنان

منذ 52 mins 23 December، 2020
أخبار موقع المنار

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