التحكم المروري: تجمع للمياه داخل انفاق المطار باتجاه بيروت وتمت المعالجة من قبل دراج مفرزة سير بعبدا والسير الى تحسن تدريجي – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2020 - 21:08

التحكم المروري: تجمع للمياه داخل انفاق المطار باتجاه بيروت وتمت المعالجة من قبل دراج مفرزة سير بعبدا والسير الى تحسن تدريجي

منذ 54 mins 23 December، 2020
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