بريطانيا تسجل 39237 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2020 - 19:32
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فصائل المقاومة الفلسطينية تعلن جهوزيتها لتنفيذ مناورات عسكرية مشتركة للمرة الأولى تحت عنوان "الركن الشديد"
فصائل المقاومة الفلسطينية: المناورات تجسيد لجهود رفع الجاهزية القتالية بشكل دائم ومستمر ونتاج لحجم استعداداتنا القتالية
فصائل المقاومة الفلسطينية: سنعلن رسمياً عن تفاصيل المناورات وتوقيتاتها وفق مقتضيات الميدان
حركة حماس: خضوع حركات إسلامية للتطبيع مع العدو الصهيوني هو جريمة أخلاقية وسقوط سياسي
الخارجية التونسية: نحن غير معنيين بالتطبيع مع كيان العدو ومواقفنا لا تؤثر فيها التغيرات الدولية
الخارجية التونسية: موقفنا نابع من إرادة الشعب التونسي ومعبر عما يخالجه من تأييد مطلق لحقوق الشعب الفلسطيني
الكنيست الصهيوني يعلن حل نفسه بعد فشل أعضائه في تمرير الموازنة العامة ويدعو لإجراء انتخابات جديدة في آذار المقبل
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يلتقي الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري للبحث في الملف الحكومي
رئاسة الجمهورية: لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي في مسألة التشكيلة الحكومية وتقرر الاستمرار في التشاور
الحريري عقب لقائه عون: أتمنى أن تكون هناك حكومة ولكن لا يزال هناك تعقيدات والخلاف بين الأفرقاء هو نتيجة الثقة المفقودة
الحريري: الإسراع بتشكيل حكومة هو الأساس وسنبقى على تواصل لتشكيلها وأتمنى على الأفرقاء الإلتفات لأوضاع الناس الاقتصادية
العماد عون يرأس اجتماعاً مالياً بحضور وزير المال غازي وزنة خُصص للبحث في مسار التدقيق الجنائي
وزنة: سنتواصل مع شركة "الفاريس اند مرسال" لمتابعة التدقيق الجنائي لحسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة
رئيس مجلس النواب نبيه بري وقع القوانين التي أقرها مجلس النواب في جلسته التشريعية الأخيرة لاحالتها لرئاسة مجلس الوزراء
رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال ارسلان: نحمل الرؤساء مسؤولية الاجحاف الذي سيلحق بنا كطائفة في حكومة من 18 وزيراً
رئيس الجمهورية وقّع مرسوم نقل اعتماد لشراء لقاحات كورونا من شركة "فايزر" وسيتولى وزير الصحة اجراءات توقيع الاتفاق
الصحة اللبنانية: تسجيل 2246 اصابة جديدة و22 حالة وفاة جراء فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الاخيرة
وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن: 3 حالات إيجابية وافدة تم تسجيلها على الطائرة القادمة من لندن يوم أمس
وزير الصحة البريطاني يعلن اكتشاف نسخة ثانية من فيروس كورونا اسرع انتقالا من تلك التي ظهرت مؤخراً مصدرها جنوب افريقيا
منظمة الصحة العالمية: لا توجد حتى الآن دلائل تشير إلى أنّ السلالة الجديدة من فيروس كورونا تسبب أعراضاً مرضية أكثر حدة
اتفاق بين باريس ولندن للخروج من أزمة الشاحنات العالقة في بريطانيا بسبب انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا
الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب يرفض حزمة التحفيز الاقتصادي التي صادق عليها الكونغرس ويعتبرها "عاراً"
الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن يعلن أنه سيطلب العام المقبل من الكونغرس التصويت على خطة جديدة لدعم الاقتصاد الاميركي
وسائل إعلام أميركية: نانسي بيلوسي قالت لفريقها إنها تخطط لسحب ترامب من شعره ويديه ورجليه لكي يخرج من البيت الأبيض
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: لا نتوقع تغيّر العلاقات مع الولايات المتحدة في إدارة جو بايدن
فرنسا: مقتل ثلاثة دركيين فرنسيين في عملية تدخل على خلفية عنف زوجي
أ ف ب: تطبيق تليغرام يعلن إطلاق خدمات مدفوعة اعتباراً من العام 2021 لتمويل نموه
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش الصيني: طرد سفينة حربية أميركية تجاوزت المياه المحاذية لجزر "نانشا" من دون إذن بكين
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
بريطانيا تسجل 39237 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد
منذ 1 ساعة
23 December، 2020
كورونا في بريطانيا
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