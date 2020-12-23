بريطانيا تسجل 39237 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2020 - 19:32

بريطانيا تسجل 39237 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

منذ 1 ساعة 23 December، 2020
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