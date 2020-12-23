الرئيس عون على مرسوم نقل اعتماد لشراء لقاحات ضد جائحة كورونا من شركة فايزر وسيتولى وزير الصحة الاجراءات التحضيرية لتوقيع الاتفاق – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2020 - 17:52

الرئيس عون على مرسوم نقل اعتماد لشراء لقاحات ضد جائحة كورونا من شركة فايزر وسيتولى وزير الصحة الاجراءات التحضيرية لتوقيع الاتفاق

منذ 18 mins 23 December، 2020
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