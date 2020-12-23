مكتب إعلام الأسرى : مخابرات الاحتلال تعتقل الأسير المحرر محمد إبراهيم حمارشة (22 عاما) من طولكرم بعد استدعائه للمقابلة (المركز الفلسطيني للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 23 2020 - 14:30

مكتب إعلام الأسرى : مخابرات الاحتلال تعتقل الأسير المحرر محمد إبراهيم حمارشة (22 عاما) من طولكرم بعد استدعائه للمقابلة (المركز الفلسطيني للاعلام)

منذ 25 mins 23 December، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة