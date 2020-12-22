وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 1693 إصابة و17 حالة وفاة جديدة بكورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 22 2020 - 19:02

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 1693 إصابة و17 حالة وفاة جديدة بكورونا

منذ 23 mins 22 December، 2020
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