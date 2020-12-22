التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على طريق صيدا القديمة باتجاه سانت تيريز بالاتجاهين – موقع قناة المنار – لبنان
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December 22 2020 - 19:02
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الخارجية السورية: استمرار فرض العقوبات الأميركية على سوريا يظهر حالة الانفصام التام عن الواقع للإدارة الأميركية
الخارجية السورية: معاناة السوريين هي نتيجة مباشرة للإرهاب المدعوم أميركيا والإجراءات الظالمة التي تمسّ المواطنين
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منظمة الصحة العالمية في أوروبا تعقد اجتماعا لمناقشة استراتيجيات مواجهة السلالة الجديدة من فيروس كورونا
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الكرملين: العقوبات الأميركية الجديدة على روسيا خطوة عدائية أخرى وسنحمي مصالحنا بالشكل المناسب
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الجيش الصيني: طردنا سفينة حربية أمريكية تجاوزت المياه المحاذية لجزر "نانشا" من دون اذن بكين
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
ألمانيا تمدد إغلاق الحدود مع بريطانيا وجنوب افريقيا حتى 6 من الشهر المقبل بعد رصد سلالة جديدة من كورونا على أراضيهما
جونز هوبكنز: الولايات المتحدة تتجاوز عتبة الـ18 مليون إصابة بكوفيد_19 و319 ألف وفاة
الكونغرس الأميركي يصادق على خطة لدعم الاقتصاد بقيمة 900 مليار دولار لمساعدة المواطنين والشركات المتضررة من جائحة كورونا
سيناتور أميركي: الهجوم الإلكتروني الواسع في أميركا استهدف أنظمة معلوماتية في وزارة الخزانة الأميركية وحجمه يبدو كبيرا
اليمن: إتلاف 7 أطنان من المواد منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك مخزنة بطريقة سيئة في مخازن برنامج الأغذية العالمي
الكرملين: العقوبات الأميركية الجديدة على روسيا خطوة عدائية أخرى وسنحمي مصالحنا بالشكل المناسب
السفير الروسي لدى واشنطن: قيود التصدير التي تفرضها وزارة التجارة الأميركية بحق مؤسسات وشركات روسية تدميرية
واشنطن بوست: إدارة ترامب تبحث طلبا سعوديا لتوفير الحصانة لولي العهد من المساءلة أمام القضاء الأميركي في قضية سعد الجبري
الكونغرس الأميركي يتبنى قانونا يمنح السودان حصانة من أي ملاحقة قضائية جديدة في الولايات المتحدة تتعلق بهجمات سابقة
وزير الخارجية الألماني يرفض وقف جميع صادرات الأسلحة الى تركيا بسبب الخلاف على التنقيب شرق المتوسط
موسكو تعلن فرض عقوبات على مسؤولين أوروبيين ردا على تدابير تبناها الاتحاد الأوروبي في قضية تسميم المعارض اليكسي نافالني
الجيش الصيني: طرد سفينة حربية أميركية تجاوزت المياه المحاذية لجزر "نانشا" من دون إذن بكين
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على طريق صيدا القديمة باتجاه سانت تيريز بالاتجاهين
منذ 1 ساعة
22 December، 2020
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