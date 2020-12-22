التحكم المروري: تجمع عدد من المواطنين على طريق عام الكحالة بالاتجاهين وعناصر من مفرزة سير بعبدا تعمل على تحويل السير الى الطرقات الفرعية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 22 2020 - 16:00

التحكم المروري: تجمع عدد من المواطنين على طريق عام الكحالة بالاتجاهين وعناصر من مفرزة سير بعبدا تعمل على تحويل السير الى الطرقات الفرعية

منذ 24 mins 22 December، 2020
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