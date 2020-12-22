ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الإمارات وعُمان بعد تسجيل حالات جديدة

ارتفعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد 19) في دولة الإمارات وسلطنة عُمان الثلاثاء؛ وذلك بعد رصد حالات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن تسجيل 1226 إصابة جديدة بالعدوى؛ ليصبح الإجمالي في الدولة 195878 حالة.

كما سجلت 3 حالات وفاة بسبب تداعيات الإصابة بوباء “كوفيد 19″، إضافة إلى 1611 حالة تعافي من المرض. وبلغ إجمالي حالات الشفاء من الإصابة بفيروس كورونا في الإمارات 171451، ومجموع الوفيات بفعل العدوى 642 حالة. وفي سلطنة عُمان، سجلت وزارة الصحة 212 إصابة، وحالة وفاة واحدة بفعل “كوفيد 19″؛ إضافة إلى 200 حالة تعافي من المرض، منذ أمس. وبلغ إجمالي الإصابات في السلطنة 128143، وعدد الوفيات 1490، ومجموع حالات الشفاء من المرض 119945.

وبالنسبة لمجموع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، تأتي الإمارات في المركز الخامس عربيا والـ 46 عالميا؛ بينما عُمان التاسعة عربيا والـ 63 عالميا. وعلقت الإمارات رحلات الطيران إلى السعودية وعُمان والكويت، بعد إعلان الدول الثلاث الإغلاق الشامل، خشية من تفشي سلالة متحورة من فيروس كورونا، تم رصدها في بريطانيا ودول أخرى.

المصدر: سبوتنيك