الولايات المتحدة تدرس رد الفعل التحسسي للقاح شركتي “فايزر” و “بيونتيك” ضد كورونا

أعلن المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنه يدرس سبب إصابة بعض الأشخاص الذين تلقوا لقاح شركتي فايزر و بيونتيك ضد فيروس كورونا برد فعل تحسسي، وفقا لقناة “سي إن بي سي”. وبحسب رئيس قسم الحساسية في المعهد ألكيس توغياس، يعتزم قسمه إجراء دراسة في الأسابيع المقبلة بمشاركة مئات الأشخاص المصابين بالحساسية. فقد ظهرت الحساسية لدى الأشخاص الذين تلقوا لقاح “فايزر”، وسيتم أيضًا اختبار لقاح شركة “موديرنا” لمعرفة ردود الفعل المحتملة.

وقال توغياس لقناة “سي إن بي سي” “نحن قلقون بعض الشيء من أن الأشخاص الذين لديهم الكثير من الحساسية، والذين لديهم ردود فعل مماثلة لأشياء مختلفة وليس فقط من اللقاحات، قد يخشون الآن التطعيمات. لا نريد أن يحدث ذلك. نريد أن نجد طريقة للقيام بتطعيمهم “.

في وقت سابق، أفيد أن اثنين من العاملين الصحيين في ولاية ألاسكا الأميركية عانا من حساسية تجاه اللقاح بعد تلقي الجرعة الأولى من لقاح شركتي فايزر و بيونتيك ضد فيروس كورونا ما تطلب دخول أحدهما المستشفى. وفقًا لتقارير وسائل الإعلام ، كان رد الفعل على اللقاح مشابهًا لما ظهر سابقًا، على الأرجح، لدى عاملين صحيين بعد التطعيم في المملكة المتحدة.

المصدر: سبوتنيك