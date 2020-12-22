رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو: لا مبرّر لارتفاع سعر الطحين الإكسترا والزيرو

اعتبر رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو أن “ما يدعيه أصحاب المطاحن حول بقاء سعر الطحين الإكسترا والزيرو على حاله كما في السابق، هو كذب”، وذلك استنادًا إلى الشكاوى التي ترد إلى الجمعية يوميًا.

وأضاف برو في حديث صحافي أن هذه التسعيرة “لا مبرّر لها، خصوصاً إذا أخذنا في الاعتبار ما يراكمه هؤلاء من أرباح على الطن”، مشيرًا إلى أن “الجمعية لا تملك معطيات عمّا هي عليه النسبة اليوم، إلا أنه قبل الأزمة المالية – الاقتصادية، إذ كان أصحاب المطاحن يربحون بين 100 و120 ألف ليرة، وهو ما كان يساوي في ذلك الوقت 80 دولاراً، في وقت كان الربح في المنطقة بين 10 و12 دولاراً”.

المصدر: صحيفة الاخبار اللبنانية