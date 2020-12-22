بلومبرغ: الاتحاد الأوروبي يدرس مقترحا جديدا من بريطانيا حول حقوق الصيد

قالت “بلومبرغ” إن الاتحاد الأوروبي يدرس مقترحا جديدا من بريطانيا بصدد حقوق الصيد البحري، فيما يحاول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون التوصل لاتفاق التجارة في اللحظات الأخيرة.

وأوضح تقرير الوكالة أنه بموجب أحدث مقترح فإن بريطانيا مستعدة لأن تسمح لقوارب الصيد التابعة للاتحاد الأوروبي بالاحتفاظ بثلثي حصتها من الأسماك بعد أن كانت أصرت الأسبوع الماضي على أن يقبل الاتحاد خفضا قدره 60 بالمئة.

وعرض الاتحاد الأوروبي في الأيام القليلة الماضية خفضا بنسبة 25 بالمئة على مدار فترة انتقالية ست سنوات وهو مقترح لم تقبله فرنسا وأثار غضبا لدى صناعة صيد الأسماك في التكتل، حسب تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز”.

المصدر: وكالة رويترز