الحشد الشعبي والجيش العراقي يختتمان اليوم الأول من العملية الأمنية في صلاح الدين

اختتمت قوات الحشد الشعبي والجيش، اليوم الأول من العملية الأمنية الواسعة التي انطلقت في وقت سابق من اليوم الاثنين بهدف تأمين المناطق وملاحقة فلول “داعش” الإرهابي. واسفر اليوم الأول عن العثور على خمس مضافات لداعش في منطقتي ام الجماجم وميدان الرمي شمال شرق سامراء تحوي أسلحة ومواد متفجرة ومواد لوجستية، فضلا عن تطهير قرية في العيث شرق صلاح الدين من قبل اللواء 22 بالحشد الشعبي.

كما فجرت مفارز مكافحة المتفجرات في اللواء التاسع بالحشد عبوة ناسفة كانت مزروعة في طريق القوات في منطقة شيخ محمد شمال شرق سامراء، فيما عالج اللواء 88 عبوتين ناسفتين في منطقة البوخدو في صلاح الدين. وقد أصيب أربعة مقاتلين من اللواء التاسع بالحشد الشعبي اثناء أداء الواجب بجروح طفيفة.

وانطلقت صباح اليوم عملية أمنية واسعة بمشاركة ألوية الحشد الشعبي ( 9 و22 و88) والجيش العراقي عمليات صلاح الدين وقيادة عمليات كركوك وشرق دجلة وبإسناد الاستخبارات ومديرية الطبابة وبالإضافة إلى الوحدات الساندة المدفعية والبطاريات الخفيفة للحشد الشعبي.

المصدر: موقع المنار