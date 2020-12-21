علامة: أقر اليوم اقتراح قانون معجل مكرر سبق وتقدمت به باسم التنمية والتحرير لتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة من خلال إلغاء الـNS

قال عضو كتلة التنمية والتحرير النائب فادي علامة عبر حسابه على “تويتر”: “من البنود التي أقرها اليوم مجلس النواب كان اقتراح قانون معجل مكرر سبق وتقدمت به باسم التنمية والتحرير لتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وذلك من خلال إلغاء الـNS (الشرط الذي كان يمنع اقتراح بديل للدواء بحسب الوصفة الطبية)، وبالتالي تمكين المواطن في هذه الظروف الصعبة من الحصول على الدواء البديل الأوفر في حال أراد ذلك وتوفر له الدواء الجنريك للأدوية المفقودة ضمن شروط ومعايير واضحة، مع الإشارة إلى أن الدول بمعظمها تعتمد بنسبة كبيرة على دواء الجنريك تصل مثلا الى 90 في المئة في أميركا وحوالى 60 في المئة بالأردن، بينما لا تتجاوز الـ18 في المئة في لبنان حيث نأمل أن ترتفع الـ50 في المئة مع إلغاء الـNS. وتشجيع صرف الجنريك، من جهة ثانية، يوفر على المؤسسات الضامنة، وله أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني من خلال تخفيض فاتورة استيراد الدواء حيث أن 93 في المئة من الفاتورة الدوائية مستوردة، وهذا ما قد يشكل حافزا للمستوردين لاستيراد الجنريك وتفعيل عمل المصانع الوطنية أيضا وزيادة إنتاجها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام