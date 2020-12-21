حسن: أي خطة لمواجهة كورونا هي خطة وقائية وعلى الفرد تحمل المسؤولية

قال وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان حمد حسن إن “أي خطة لمواجهة جائحة كورونا هي خطة وقائية”.

وأضاف حسن الاثنين “لقد اعتمدنا في لبنان التدرج في أي خطة وهي سهلة الالتزام والمنال اذا التزم بها المواطنون”، وتابع “بالمقابل، في هذه الحال لا يمكننا أن نضمن معدل الإصابات والاستشفاء والوفيات، لان هذا الأمر يقع على مدى تحمل الفرد المسؤولية”.

ورأى حسن ان “الفئات المتقدمة في السن، يفترض بوعيها ومكانتها، أن تتخذ الحذر أكثر في مواجهة الفيروس”، وتابع “لهذا، كان عدد الوفيات مرتفعا في الدول الاوروبية لأن مجتمعها هرم، على عكس مجتمعنا الفتي”.

واعتبر حسن انه “يتوجب علينا في الفترة المتبقية لوصول اللقاح أن نتخذ الإجراءات الوقائية اللازمة والتشدد في تطبيقها، لأننا ذاهبون إلى هدف نسعى إليه منذ فترة طويلة”، واضاف “بشكل أو بآخر مهما تضاربت المعلومات او الإشاعات أو الأبحاث بشأن اللقاح، فهو يوفر حيزا من الأمان الصحي الوقائي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام