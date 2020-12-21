حسن: أي خطة لمواجهة كورونا هي خطة وقائية وعلى الفرد تحمل المسؤولية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2020 - 19:10

حسن: أي خطة لمواجهة كورونا هي خطة وقائية وعلى الفرد تحمل المسؤولية

منذ 40 mins 21 December، 2020
الوزير حمد حسن
لبنان

قال وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان حمد حسن إن “أي خطة لمواجهة جائحة كورونا هي خطة وقائية”.

وأضاف حسن الاثنين “لقد اعتمدنا في لبنان التدرج في أي خطة وهي سهلة الالتزام والمنال اذا التزم بها المواطنون”، وتابع “بالمقابل، في هذه الحال لا يمكننا أن نضمن معدل الإصابات والاستشفاء والوفيات، لان هذا الأمر يقع على مدى تحمل الفرد المسؤولية”.

ورأى حسن ان “الفئات المتقدمة في السن، يفترض بوعيها ومكانتها، أن تتخذ الحذر أكثر في مواجهة الفيروس”، وتابع “لهذا، كان عدد الوفيات مرتفعا في الدول الاوروبية لأن مجتمعها هرم، على عكس مجتمعنا الفتي”.

واعتبر حسن انه “يتوجب علينا في الفترة المتبقية لوصول اللقاح أن نتخذ الإجراءات الوقائية اللازمة والتشدد في تطبيقها، لأننا ذاهبون إلى هدف نسعى إليه منذ فترة طويلة”، واضاف “بشكل أو بآخر مهما تضاربت المعلومات او الإشاعات أو الأبحاث بشأن اللقاح، فهو يوفر حيزا من الأمان الصحي الوقائي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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