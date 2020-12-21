وزراء خارجية ايران و”4+1″ يؤكدون على حفظ الاتفاق النووي والزامية تنفيذ القرار 2231 – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2020 - 15:20

وزراء خارجية ايران و”4+1″ يؤكدون على حفظ الاتفاق النووي والزامية تنفيذ القرار 2231

منذ 44 mins 21 December، 2020
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