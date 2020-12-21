إقرار قانون إعفاء الآليات من رسوم السير لعام 2020- 2021 مع بعض التعديلات – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2020 - 15:20

إقرار قانون إعفاء الآليات من رسوم السير لعام 2020- 2021 مع بعض التعديلات

منذ 50 mins 21 December، 2020
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