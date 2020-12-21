مجلس النواب اللبناني: اقرار اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تمديد سريان احكام تعليق الاجراءات القانونية المتعلقة الناشئة عن التعثر في سداد القروض بصيغة معدلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 21 2020 - 15:18

مجلس النواب اللبناني: اقرار اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تمديد سريان احكام تعليق الاجراءات القانونية المتعلقة الناشئة عن التعثر في سداد القروض بصيغة معدلة

منذ 1 ساعة 21 December، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة