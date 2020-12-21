قوى الامن: توقيف سوري يروج المخدرات في سعد نايل

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في زحلة في وحدة الشرطة القضائية عن قيام أحد الأشخاص من التابعية السورية بترويج المخدرات داخل محل لبيع النراجيل على طريق عام سعد نايل.

نتيجة للتحريات وعمليات الرصد، تمكنت دورية من المكتب المذكور من مداهمة المحل وتوقيف المشتبه به، وتبين أنه يدعى:

– ع. د. (مواليد 1972، سوري)

بتفتيش المحل، عثر على:

-/1210/غ. من مادة حشيشة الكيف.

-230/غ. من مادة بيضاء يجري فحصها في المختبر لمعرفة نوعها.

-ميزان حساس.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام