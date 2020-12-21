لهذه الأسباب يجب ان تُدخلوا الأطعمة البنفسجية في نظامكم الغذائي!

بفضل تركيزها العالي من المركبات النباتية القوية، فإن الأطعمة ذات اللون البنفسجي الطبيعي تقدم مجموعة واسعة من الفوائد الصحية. على الرغم من أن اللون البنفسجي غالباً ما يرتبط بالفواكه، إلا أن هناك أنواعاً عديدة من الأطعمة ذات اللون البنفسجي التي يمكن الاختيار بينها.

فوائد الاطعمة البنفسجية

تقضي على السرطان

الريسفيراترول الموجود في الأطعمة البنفسجية مثل التوت البري والباذنجان يمكن أن يمنع انتشار سرطان القولون والمستقيم في الدراسات التي أجريت على الحيوانات. تظهر دراسة اجراها علماء من جامعة كاليفورنيا أن ريسفيراترول يمكن أن يحفز موت الخلايا السرطانية في حالات سرطان البروستات والثدي والجلد والكبد والرئة والدم.

التخلص من القرحة

وجدت دراسة أجراها علماء من جامعة Korea University، أن الأنثوسيانين الموجود في الأطعمة البنفسجية يقلل من تكوين قرحة المعدة في الفئران. يعتقد الباحثون أن السبب في ذلك هو أن مضادات الأكسدة الموجودة في الأطعمة البنفسجية تمنع الأكسدة وتعزز نشاط مضادات الأكسدة المهمة الأخرى، مثل الجلوتاثيون، الموجودة بشكل طبيعي في الجسم.

مفيدة للكبد

الأطعمة البنفسجية مثل الأرز الأسود، الذي يحتوي على كمية أكبر من الأنثوسيانين في الغرام الواحد مقارنة بالتوت الأزرق، هو من الحبوب اللذيذة المضادة للأكسدة التي وجد أنها تقلل من تلف الكبد الناتج عن الإفراط في تناول الكحول.

منع التهابات المسالك البولية

تحتوي الخضار مثل القرنبيط الأرجواني والجزر الأرجواني والملفوف الأرجواني على نفس صبغة النبات، وهي الأنثوسيانين ، المسؤولة عن قوة التوت البري في مكافحة التهاب المسالك البولية. تظهر الدراسات من جامعة كوريا أن مركبات الأنثوسيانين تقاوم بكتيريا الملوية البوابية، وهي البكتيريا التي تعزز قرح المعدة والتهابات المسالك البولية.

تحسين صحة القلب

أظهرت دراسة نشرتها المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن استهلاك كمية كبيرة من الأنثوسيانين (المركبات المتوفرة في الأطعمة البنفسجية) يساعد على تحسين العديد من عوامل الخطر القلبية الوعائية، بما في ذلك القدرة على تقليل تصلب الشرايين وخفض ضغط الدم.

المصدر: وكالات