5 صواريخ كاتيوشا تستهدف محيط المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد(السومرية) – موقع قناة المنار – لبنان
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December 20 2020 - 21:00
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منظمة الصحة العالمية تدعو دول الاتحاد الاوروبي الى تشديد القيود مع ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا
منظمة الصحة العالمية: السلالة الجديدة من فيروس كورونا ظهرت أيضاً في الدنمارك وهولندا وأستراليا
وزير الصحة البريطاني: السلالة الجديدة من فيروس كورونا خرجت عن السيطرة ونحن بحاجة للسيطرة عليها بالتباعد الاجتماعي
هولندا توقف كل رحلات الطيران من المملكة المتحدة بعد الإعلان عن سلالة جديدة من كورونا في بريطانيا
مصدر حكومي ألماني: برلين تفكر جدياً في تعليق الرحلات الجوية من بريطانيا وجنوب أفريقيا لمنع انتشار سلالة جديدة من كورونا
مسؤول حكومي بلجيكي: بروكسل ستعلق الرحلات الجوية وحركة القطارات القادمة من بريطانيا بعد اكتشاف سلالة جديدة من كورونا
شركة موديرنا الأميركية تبدأ توزيع لقاحها المضاد لفيروس كورونا في الولايات المتحدة
الهيئة الامريكية للصحة العامة: عملية التطعيم ضد كورونا ستكون الاكثر تعقيدا في التاريخ تقنيا ولوجستيا
وزارة الداخلية اللبنانية تمدّد العمل بقرار التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا حتى فجر الأربعاء المقبل
وزارة الصحة اللبنانية تجهز ثمانية عشر مركزا في الاقضية لأستلام لقاحات كورونا قبل توزيعها ضمن جداول محددة
مستشارة رئيس الحكومة الدكتورة بترا خوري: السلالة الجديدة من كورونا تنتشر بشكل أوسع وليس معروفاً اذا كان اللقاح سيوقفها
وزير الصحة حمد حسن: اجتماع للجنة العلمية الوزارية الاثنين للبحث في موضوع "كورونا الجديد"
الوزير حسن: مهما كان تحول فيروس كورونا مؤثرا يبقى الالتزام بالوقاية سبيلا للنجاة
الصحة اللبنانية: تسجيل 1534 اصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الاخيرة
مصادر عراقية: اعطاب شاحنة تابعة لرتل دعم لوجستي لقوات الاحتلال الامريكي على الطريق الدولي في الناصرية جنوب العاصمة بغداد
مصادر عراقية: صواريخ كاتيوشا تستهدف السفارة الامريكية في بغداد ومنظومة الدفاع الجوي تتصدى بإطلاق النار
ناشطون يعلنون اعتقال النظام السعودي الشيخ حسين النمر من القطيف بعد يومين على اختفائه
رئاسة الوزراء السودانية: لجنة الحدود المشتركة بين السودان وإثيوبيا ستعود إلى العمل يوم الثلاثاء المقبل
رويترز: 3 قتلى و5 إصابات في انفجار قنبلة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا
الشرطة النيجيرية: إطلاق سراح عشرات التلاميذ بعد عملية خطف جديدة في شمال غرب البلاد
8 قتلى على الأقل وآلاف النازحين جراء عاصفة قوية ترافقها أمطار غزيرة شمال شرق الفيليبين
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
8 قتلى على الأقل وآلاف النازحين جراء عاصفة قوية ترافقها أمطار غزيرة شمال شرق الفيليبين
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
رئيسة المفوضية الأوروبية: التلقيح ضد كوفيد-19 سيبدأ في 27 كانون الأول/ديسمبر في الاتحاد الأوروبي
الأمم المتحدة تعلن أن قوافلها للمساعدات الإنسانية بدأت تصل إلى إقليم تيغراي شمال اثيوبيا
الإعصار الضخم ياسا يهدد سواحل فيجي بأمواج يصل ارتفاعها إلى 16 مترا والسلطات تدعو المواطنين لمغادرة المنطقة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
5 صواريخ كاتيوشا تستهدف محيط المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد(السومرية)
منذ 55 mins
20 December، 2020
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