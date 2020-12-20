الرئيس البرازيلي: لا يوجد ما يبرر اندفاع العالم لتوفير لقاح ضد كورونا

انتقد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو الأحد، “اندفاع العالم” لتوفير لقاح ضد فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه “لا يوجد ما يبرر اندفاع العالم لتوفير اللقاح”. وبرر بولسونارو انتقاده أنه “يرى أن الوباء يقترب من نهايته”، قائلاً “الوباء يقترب حقا من نهايته، والأعداد تظهر ذلك، ونحن نتعامل مع ارتفاعات صغيرة الآن، ولكن الاندفاع لتوفير لقاح ليس مبررا، لأنكم تلعبون بحياة الناس”.

في حين واجه الرئيس البرازيلي انتقادات واسعه لموقفه من فيروس كورونا، وتهوينه من خطورته، حيث أنه وصف مرض كوفيد -19 الناجم عن الإصابة بالفيروس بأنه “إنفلونزا محدودة”، بالرغم من تضرر بلاده بشكل كبير من جائحة هذا الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، عن تسجيل 50177 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و706 وفيات بسبب هذا الفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يرتفع العدد التراكمي للإصابات بفيروس كورونا في البرازيل إلى سبعة ملايين و213 ألفا و155 حالة، فيما تسبب الفيروس بوفاة 186 ألفا و356 شخصا بالبلاد.

المصدر: روسيا اليوم