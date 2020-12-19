مقدمة نشرة اخبار قناة المنار الرئيسية 19-12-2020

عندَ الاجتهاداتِ القانونيةِ تقفُ تحقيقاتُ المرفأ، وعندَ التراشقِ السياسيِّ تُعَلَّقُ الحكومةُ العتيدة، وكأنَّ البلدَ المُعَطَّلَ أُدخلَ باكراً الى عُطلةِ الاعياد، وهو الذي لا يَعرفُ من العيدِ الا اسمَه المغمَّسَ بكلِّ انواعِ الوجعِ والعذابات.

قضائياً باشرت محكمةُ التمييزِ الجزائيةُ برئاسةِ القاضي جمال الحجار، إجراءاتِ تبليغِ الأخصامِ في قضيةِ انفجارِ المرفأِ مضمونَ مذكرةِ نقلِ الدعوى من عهدةِ القاضي صوان الى آخرَ بطلبٍ من النائبينِ غازي زعيتر وعلي حسن خليل، ودعت الجميعَ لتقديمِ أجوبتِهم على هذه المذكرة. وحتى تعودَ الاجوبةُ التي ستَشملُ كلَّ اطرافِ القضية، فانَ المسارَ طويلٌ والانتظارَ عصيب.

حكومياً كلُّ الانظارِ الى المساعي الداخليةِ بعدَ اصابةِ تلكَ الخارجيةِ بكورونا الرئيسِ الفرنسي ايمانويل ماكرون، الا انَّ حربَ البياناتِ بينَ التيارِ الوطني الحر وتيارِ المستقبل لا تَشي باَنَّ طريقَ المساعي سالكة.

الهيئةُ السياسيةُ للتيارِ الوطني الحر اعادت التاخيرَ في تشكيلِ الحكومةِ الى وجودِ محاولةٍ واضحةٍ لتجاوزِ رئيسِ الجمهوريةِ كشريكٍ كاملٍ في عمليةِ التأليف، معتبرةً أنَ إصرارَ رئيسِ الحكومةِ المكلفِ على القفزِ فوقَ الميثاقيةِ وعدمِ اعتمادِ معاييرَ واضحةٍ وواحدةٍ يُظهرُ نيةً للقفزِ فوقَ التوازناتِ الوطنيةِ وتهميشِ البعض.

وهو ما ردَّ عليه تيارُ المستقبلِ معتبراً انَّ ما سمّاهُ نغمةَ المعاييرِ الواحدةِ محاولةٌ مرفوضةٌ للالتفافِ على المبادرةِ الفرنسية، معتبراً انَّ تصرفَ قيادةِ التيارِ الوطني الحر هروبٌ الى الامام.

والى الامام يتقدمُ شبحُ كورونا عالمياً ، ما فرضَ على الاوروبيين بحثاً عن اقفالٍ جِديٍّ حتى في عطلةِ الاعيادِ بدأتهُ ايطاليا وتبعَتها اليومَ بريطانيا التي اعلنت التشددَ بالاغلاق، وصولاً الى الغاءِ الاحتفالاتِ باعيادِ الميلادِ في المناطقِ التي تشهدُ انتشاراً كثيفاً للوباء.