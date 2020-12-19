انقلاب سيارة على اوتوستراد #الرميلة باتجاه #بيروت – الاضرار مادية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 19 2020 - 20:06
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مجلس النواب العراقي يقيم حفلا تأبينيا في أجواء الذكرى الأولى لشهداء قادة النصر الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس
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رئيس وزراء إيطاليا أعلن فرض حجر في فترة أعياد نهاية السنة يمتدّ من 21 كانون الأوّل/ديسمبر حتّى 6 كانون الثاني/يناير
الوكالة الفرنسية: وفاة مليون و675 ألفا و362 شخصا بكورونا في العالم منذ ظهوره وإصابة أكثر من 75 مليونا و611 ألفا
وكالة الانباء السودانية: تعزيزات عسكرية كبيرة الى المناطق الحدودية مع اثيوبيا
رجب طيب اردوغان: عازمون على اثبات ان تركيا دولة لا تتردد في استخدام حقوقها السيادية ابدا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الوكالة الفرنسية: وفاة مليون و675 ألفا و362 شخصا بكورونا في العالم منذ ظهوره وإصابة أكثر من 75 مليونا و611 ألفا
المتحدث باسم حاكم مقاطعة باروان الأفغانية: 5 صواريخ سقطت على قاعدة باغرام الجوية الأميركية اطلقها متمردون
بعثة الامم المتحدة تنشر جنودا في إفريقيا الوسطى بعد هجمات مسلحة على بلدات عدة
سلطات فيجي تبذل جهودا شاقة لمساعدة المنكوبين بعد مرور الإعصار ياسا
8 قتلى و11 مصابا إثر انفجار أنبوب أكسيجن بمستشفى خاص في ولاية عنتاب جنوب تركيا
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
مقتل أكثر من 16 شخصا بهجوم انتحاري بوسط الصومال
3 قتلى في تفجير نفذته مراهقة انتحارية في شمال شرق نيجيريا
الأرصاد الجوية في لبنان: الطقس غدا قليل الغيوم دون تعديل بالحرارة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
رئيسة المفوضية الأوروبية: التلقيح ضد كوفيد-19 سيبدأ في 27 كانون الأول/ديسمبر في الاتحاد الأوروبي
الأمم المتحدة تعلن أن قوافلها للمساعدات الإنسانية بدأت تصل إلى إقليم تيغراي شمال اثيوبيا
الإعصار الضخم ياسا يهدد سواحل فيجي بأمواج يصل ارتفاعها إلى 16 مترا والسلطات تدعو المواطنين لمغادرة المنطقة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
انقلاب سيارة على اوتوستراد #الرميلة باتجاه #بيروت – الاضرار مادية
منذ 45 mins
19 December، 2020
اوتوستراد الرميلة
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