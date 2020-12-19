انقلاب سيارة على اوتوستراد #الرميلة باتجاه #بيروت – الاضرار مادية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 19 2020 - 20:06

انقلاب سيارة على اوتوستراد #الرميلة باتجاه #بيروت – الاضرار مادية

منذ 45 mins 19 December، 2020
أخبار موقع المنار

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