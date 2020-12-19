تنظيف مرفأ الميناء بتوجيهات من المحافظ نهرا

قامت ورش الطوارىء التابعة لدائرة الهندسة في بلدية الميناء، بتوجيهات من محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا القائم بأعمال البلدية، وبإشراف رئيس الدائرة المهندس عامر حداد، بتنظيف وإزالة النفايات وما قذفته الامواج العاتية الى حرم المرفأ، إثر العاصفة الهوجاء والامواج العاتية التي اجتاحت المرفأ ومحيطه، مما تسبب بشل حركتي الملاحة البحرية والصيد البحري.

وأكد حداد أن “الاعمال تتم بالتنسيق مع ورش وزارة الاشغال للاسراع بإزالة النفايات، ليتمكن الصيادون من معاودة عملهم كالمعتاد”، لافتا الى أن “الفرق التابعة للبلدية هي على أتم الجهوزية لمواجهة أي عاصفة طبيعية قد تضرب المدينة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام