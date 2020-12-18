شركة النفط اليمنية: تحالف العدوان يحتجز عشر سفن مشتقات نفطية

نظمت شركة النفط اليمنية الجمعة وقفة احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء، للتنديد باستمرار احتجاز سفن المشتقات النفطية من قبل تحالف العدوان السعودي الاميركي الاماراتي على اليمن.

وفي الوقفة تحت شعار “الإنجاز الأممي: من التغطية على جرائم القرصنة وتضليل الرأي العام إلى شرعنة النهب المنظم لإيرادات النفط الخام”، أكد الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل أن “تحالف العدوان ما يزال يحتجز حتى اليوم عشر سفن مشتقات نفطية أولاها السفينة (بندج فكتوري) التي وصلت فترة احتجازها إلى ثمانية أشهر ونصف وبلغت الغرامات عليها نحو خمسة ملايين و500 ألف دولار وهو ما يعادل قيمة الشحنة”.

وأشار المتوكل إلى أن “الأمم المتحدة عاجزة عن تنفيذ اتفاق السويد وأصبحت مشاركة في الحصار والعدوان على الشعب اليمني”، ودعا “الأمم المتحدة للقيام بواجبها الإنساني والرجوع إلى نقطة الحياد كونها اليوم في صف العدوان”.

وشدد المتوكل على “ضرورة فتح مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة”، ودعا “أحرار العالم ومنظمات المجتمع المدني إلى مواصلة الوقوف مع مظلومية الشعب اليمني نتيجة ما يتعرض له من عدوان واحتجاز لسفن المشتقات النفطية”.

المصدر: موقع انصار الله