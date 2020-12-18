موقع “أكسيوس” عن مسؤول أمريكي : السلطات الأمريكية ما زالت لا تعرف تفاصيل الهجمات الإلكترونية وحجم الأضرار – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2020 - 18:30

موقع “أكسيوس” عن مسؤول أمريكي : السلطات الأمريكية ما زالت لا تعرف تفاصيل الهجمات الإلكترونية وحجم الأضرار

منذ 12 mins 18 December، 2020
أخبار موقع المنار

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