إغلاق الحدود البرية بين أذربيجان وروسيا حتى الأول من مارس بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2020 - 18:30

إغلاق الحدود البرية بين أذربيجان وروسيا حتى الأول من مارس بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا (سبوتنيك)

منذ 1 ساعة 18 December، 2020
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