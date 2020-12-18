تصادم بين دراجتين ناريتين محلة #برج_ابي_حيدر #بيروت الساعة 13:00 نتج عنه جريح – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2020 - 16:58
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الإعصار الضخم ياسا يهدد سواحل فيجي بأمواج يصل ارتفاعها إلى 16 مترا والسلطات تدعو المواطنين لمغادرة المنطقة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
جمعية الإمداد تدعوكم للمساهمة في حملتها "حباً ودفئاً" لتقديم مستلزمات التدفئة للأيتام والفقراء على الأرقام: 01555717-76641631 أو عبر حساب14-814 في جميع فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
تصادم بين دراجتين ناريتين محلة #برج_ابي_حيدر #بيروت الساعة 13:00 نتج عنه جريح
منذ 6 mins
18 December، 2020
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