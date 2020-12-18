تصادم بين دراجتين ناريتين محلة #برج_ابي_حيدر #بيروت الساعة 13:00 نتج عنه جريح – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2020 - 16:58

تصادم بين دراجتين ناريتين محلة #برج_ابي_حيدر #بيروت الساعة 13:00 نتج عنه جريح

منذ 6 mins 18 December، 2020
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