#حركة_المرور كثيفة على اوتوستراد #المطار باتجاه الانفاق – موقع قناة المنار – لبنان
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December 18 2020 - 16:58

#حركة_المرور كثيفة على اوتوستراد #المطار باتجاه الانفاق

منذ 7 mins 18 December، 2020
أخبار موقع المنار

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