الأميركيون يخشون أن يدفعوا ثمن اللقاح

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن نائب الرئيس مايك بنس وزوجته، كارين بنس، سيتلقيان لقاح فايزر-بايونتك Pfizer-BioNTech اليوم الجمعة في حدث عام في البيت الأبيض “لتعزيز سلامة وفعالية اللقاح وبناء الثقة بين الشعب الأميركي”.

وقد أوصى الدكتور أنتوني فاوتشي هذا الأسبوع بأن يحصل الرئيس المنتخب جو بايدن ونائب الرئيس المنتخب كامالا هاريس على اللقاح بسرعة، وكذلك ترامب، على الرغم من أنه مصاب بالفعل بفيروس كوفيد -19.

ومن المتوقع أن يتم تلقيح بايدن في وقت مبكر من الأسبوع المقبل. وقالت كايلي ماكناني، السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض، إن ترامب “سيتلقى اللقاح بمجرد أن يقرر فريقه الطبي أنه الأفضل”، لكن لم يكن من المقرر أن يفعل ذلك بعد.

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” إنه بالنسبة للسياسيين، قد يكون الحصول على اللقاح سيفاً ذا حدين. فقد يؤدي القيام بذلك أمام الكاميرات إلى تعزيز ثقة الجمهور في اللقاح – أو يؤدي إلى اتهامات بأنهم يتجاوزون الخط، ويحصلون على اللقاح قبل غيرهم.

مفاجآت في إطلاق اللقاح

لقد مرت أربعة أيام على حملة التطعيم الشاملة في الولايات المتحدة، وقد رأينا بالفعل الابتهاج والارتباك والكثير من الأشياء غير المتوقعة.

واكتشف الصيادلة أن بعض القوارير الزجاجية من شركة Pfizer التي من المفترض أن تحتوي على خمس جرعات من اللقاح تحتوي على ما يكفي لقاح سادس – أو حتى سابع. ولإنهاء أي ذعر بشأن الإضافات غير المتوقعة، قالت إدارة الغذاء والدواء إنه نظراً لحالة الطوارئ الصحية العامة، فمن المقبول استخدام كل جرعة كاملة في القارورة.

وقد أصيب عاملان في مستشفى في ألاسكا بردود فعل بعد دقائق فقط من تلقي لقاح فايزر هذا الأسبوع.

ويخشى الأميركيون أن يطلب منهم دفع فاتورة اللقاح. فعلى الرغم من أن القواعد الفيدرالية تنص على أن الأميركيين لن يضطروا إلى دفع أي شيء من جيوبهم مقابل اللقاح، فإن ناشطي حماية المستهلك يخشون من إرسال الفواتير إلى المرضى على أي حال، كما حدث مع اختبار فيروس كورونا وعلاجه في وقت سابق من هذا العام.

وقالت سابرينا كورليت، المديرة المشاركة لمركز إصلاحات التأمين الصحي بجامعة جورج تاون: “إنه نظام الرعاية الصحية الأميركي، لذلك لا بد أن تكون هناك ثغرات لا يمكننا توقعها في الوقت الحالي”.

وتم الآن إعطاء اللقاحات في مرافق الرعاية طويلة الأجل في العديد من الولايات، والسكان سعيدون بالأمر. وأوصت لجنة استشارية لإدارة الغذاء والدواء بلقاح فيروس كورونا، موديرنا، مما يجعل اللقاح الثاني على وشك الحصول على تصريح الطوارئ اليوم الجمعة.

ومع إعطاء الجرعات للعاملين في مجال الرعاية الصحية والمقيمين في دور رعاية المسنين، تتساءل فئات كاملة من العاملين الصحيين متى سيتمكنون من الحصول على الحقنة. ويتعرض الكثيرون لخطر الإصابة بالعدوى، بمن في ذلك أطباء الرعاية الأولية والعاملون الذين يتعاملون مع الجثث ورجال الإطفاء الذين يستجيبون لاتصال الطوارئ 911 وأطباء الأسنان وأخصائيي الأمراض الذين يتعاملون مع عينات الفيروس في المختبرات والعمال المسنين والقساوسة.

وقالت الصحيفة إنها مشكلة ستظل باقية حيث تعمل الولايات على تحديد من هو العامل الأساسي، وكل نظام مستشفى يأتي بخطته وأولوياته الخاصة حول كيفية التطعيم.

المصدر: الميادين