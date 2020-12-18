أسير فلسطيني يعلن إضرابه عن الطعام احتجاجاً على جرائم الاحتلال

بدأ الأسير الفلسطيني جبريل محمد الزبيدي اليوم إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين في معتقلاته.

وذكرت وكالة وفا أن”الأسير الزبيدي المعتقل منذ عشرة أشهر بدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على انتهاكات الاحتلال المستمرة بحق الأسرى”.

ويواجه نحو 4500 أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي ظروف اعتقال قاسية حيث يعاني 1800 أسير منهم أمراضا متعددة بسبب انتشار الأوبئة والجراثيم وبينهم نحو700 أسير بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل وخاصة حالات الإصابة بالسرطان والفشل الكلوي والشلل النصفي.

المصدر: وكالة وفا