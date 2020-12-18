صحة في كيان العدو الإسرائيلي تعلن تسجيل 2809 إصابة جديدة بفيروس #كورونا في الأراضي المحتلة منذ الأمس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 18 2020 - 09:22

صحة في كيان العدو الإسرائيلي تعلن تسجيل 2809 إصابة جديدة بفيروس #كورونا في الأراضي المحتلة منذ الأمس

منذ 6 mins 18 December، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة