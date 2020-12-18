رئيسة ​المفوضية الأوروبية​: تجاوز الخلافات بين لندن والاتحاد الأوروبي سيكون صعبا

اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن تجاوز الخلافات بين لندن والاتحاد الأوروبي في مفاوضات ما بعد بريكست سيكون “صعبا للغاية”، ذلك بعد محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.
وكتبت فون دير لايين في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي: “قمنا أنا وبوريس جونسون بتقييم المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. ورحبنا بإحراز تقدم كبير في العديد من القضايا. ومع ذلك، لا تزال هناك اختلافات كبيرة، ولا سيما بشأن الصيد. سيكون تجاوزها صعبًا للغاية. المفاوضات ستستمر غدا الجمعة”.
المصدر: وكالة رويترز