رئيسة ​المفوضية الأوروبية​: تجاوز الخلافات بين لندن والاتحاد الأوروبي سيكون صعبا

اعتبرت رئيسة ​المفوضية الأوروبية​ ​أورسولا فون دير لاين​ أن تجاوز الخلافات بين لندن و​الاتحاد الأوروبي​ في مفاوضات ما بعد ​بريكست​ سيكون “صعبا للغاية”، ذلك بعد محادثة هاتفية مع ​رئيس الوزراء البريطاني​ ​بوريس جونسون​.

وكتبت فون دير لايين في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي: “قمنا أنا وبوريس جونسون بتقييم المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة​. ورحبنا بإحراز تقدم كبير في العديد من القضايا. ومع ذلك، لا تزال هناك اختلافات كبيرة، ولا سيما بشأن ​الصيد​. سيكون تجاوزها صعبًا للغاية. المفاوضات ستستمر غدا الجمعة”.

المصدر: وكالة رويترز