بوتين: نعول على ألا تضغط الولايات المتحدة بقيادة بايدن على أوروبا بسبب “التيار الشمالي-2”

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن أمله بألا تمارس الإدارة الأميركية الجديدة ضغوطًا على الشركاء الأوروبيين بسبب مشروع خط أنابيب الغاز “التيار الشمالي – 2″، وأن تعود إلى نظام المنافسة العادلة.

وقال بوتين، خلال المؤتمر الصحفي السنوي الموسع: “آمل بأن تعامل الإدارة [الأميركية] الجديدة، شركاءها وحلفاءها باحترام، وألا تصر على إهمالهم لمصالح وطنية، وأن تعود إلى نظام المنافسة العادلة في الأسواق العالمية. آمل بأن يتم تنفيذ هذا المشروع [“التيار الشمالي – 2”] أيضًا.

وفي كانون الأول/ ديسمبر عام 2019، فرضت واشنطن عقوبات على مشروع “التيار الشمالي 2” وطالبت الشركات بالتوقف على الفور عن مد خط الأنابيب. وبعد ذلك ، أعلنت شركة “اولسيز” السويسرية على الفور تقريبًا تعليق مثل هذا العمل، بل ولم تبدأ عملية مد الأنابيب في مياه الدنمارك الإقليمية ، والآن ما زالت الولايات المتحدة تناقش مسألة توسيع العقوبات ضد هذا المشروع.

المصدر: وكالة سبوتنيك