التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بعد نفق بحمدون باتجاه البقاع بسبب تسرب زيوت تسبب انزلاقات وتم التواصل مع القطعة المعنية للمعالجة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 16 2020 - 17:22

التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بعد نفق بحمدون باتجاه البقاع بسبب تسرب زيوت تسبب انزلاقات وتم التواصل مع القطعة المعنية للمعالجة

منذ 15 mins 16 December، 2020
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