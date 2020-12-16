وزير الخارجية الأمريكي مايك #بومبيو ينتقد نظيره الروسي سيرغي #لافروف: #روسيا تمارس ألعابا سياسية وتعطل تقدم منطقة البحر المتوسط – موقع قناة المنار – لبنان
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December 16 2020 - 14:18

وزير الخارجية الأمريكي مايك #بومبيو ينتقد نظيره الروسي سيرغي #لافروف: #روسيا تمارس ألعابا سياسية وتعطل تقدم منطقة البحر المتوسط

منذ 43 mins 16 December، 2020
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