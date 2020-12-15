وحدة ادارة الكوارث في صور: 51 اصابة بكورونا لمقيمين مخالطين

أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور انه “بناء لتقرير رئيس طبابة القضاء الدكتور وسام غزال، تم اليوم تسجيل 51 إصابة بـ covid-19 مثبتة ومؤكدة مخبريا، جميعها لمقيمين مخالطين بينهم 3 حالات من التابعية الفلسطينية و1 حالة من التابعية السورية، توزعوا على الشكل التالي:

صديقين: 5

طيردبا: 4

البرج الشمالي: 4

مجدل زون: 3

قدموس: 3

صور: 2

الحوش: 2

الشهابية: 2

طورا: 2

المعشوق: 2

العباسية: 2

جل البحر: 2

جناتا: 2

قانا: 1

برج رحال: 1

القليلة: 1

معروب: 1

السماعية: 1

المساكن: 1

صريفا: 1

جبال البطم: 1

وعليه فإن عدد المصابين في القضاء إرتفع إلى 4015 مصابا توزعوا وفق التالي:

3777 حالة محلية من بينهم 617 حالات من التابعية الفلسطينية و69 من التابعية السورية.

238 حالة وافدة.

3200 حالة شفاء.

54 حالة وفاة.

761 الحالات النشطة

واشارت الوحدة الى انها “الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافيين والحالات المشتبهة، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء، وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة”.

وبسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة، نصحت “جميع القاطنين في قضاء صور، الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أية إصابة او ضرر محتمل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام