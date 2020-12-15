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December 15 2020 - 21:36

خلية الأزمة في المنية – الضنية: تسجيل 31 إصابة جديدة بكورونا

منذ 1 ساعة 15 December، 2020
كورونا في لبنان
لبنان

أعلنت خلية الأزمة في قضاء المنية – الضنية، في بيان، “تسجيل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بعد ظهور نتائج فحوصات الـpcr، التي أجريت لمصابين ومخالطين ومشتبه إصابتهم بالفيروس، وجاءت النتائج إيجابية”.

وتوزعت الإصابات على بلدات وقرى القضاء وفق الشكل التالي: المنية 10، بخعون وسير 5، دير نبوح 2، واصابة واحدة في كل من زغرتغرين، إيزال، عزقي، مراح السراج، النبي يوشع، مركبتا، كفرحبو، بيت حاويك وعاصون.

في غضون ذلك، شددت طبيبة القضاءالدكتورة بسمة شعراني على “ضرورة إلتزام المواطنين التدابير والإجراءات الصحية اللازمة التي أوصت بها وزارة الصحة، تفاديا لتفشي الوباء بين أبناء المنطقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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