لجنة الترصد والتتبع في الهرمل: 18 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بكورونا

سجلت لجنة الترصد والتتبع في الهرمل ” 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة”. واشارت الى انه “يتم التواصل يتم التواصل مع المصابين لاجراء مسح للمخالطين والطلب اليهم الحجر التام بانتظار قرار الوزارة بخصوص حملات الفحوصات”.

ودعت الاهالي الى “الانتباه نظرا لتزايد اعداد المصابين بشكل سريع، وذلك بسبب الاختلاط وعدم الالتزام بالاجراءات اللازمة، لاسيما ضرورة التزام الحجر لكل من خضع لفحص الpcr سواء كانت النتيحة سلبية او ايجابية”. وناشدت الجميع “الالتزام بالتباعد والتعقيم وارتداء الكمامة لما فيه خير الجميع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام