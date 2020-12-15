التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من المكلس باتجاه جسر الباشا الحازمية وباتجاه المنصورية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 15 2020 - 17:04

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من المكلس باتجاه جسر الباشا الحازمية وباتجاه المنصورية

منذ 11 mins 15 December، 2020
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