التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على طريق انفاق المطار – خلدة بالاتجاهين بسبب تساقط الامطار – موقع قناة المنار – لبنان
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December 15 2020 - 17:02

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على طريق انفاق المطار – خلدة بالاتجاهين بسبب تساقط الامطار

منذ 13 mins 15 December، 2020
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