التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على اوتوستراد الصياد باتجاه بيروت بسبب الازدحام المروري نتيجة انزلاق شاحنة ودراجين من مفرزة سير بعبدا في المحلة للمعالجة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 15 2020 - 17:02

التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على اوتوستراد الصياد باتجاه بيروت بسبب الازدحام المروري نتيجة انزلاق شاحنة ودراجين من مفرزة سير بعبدا في المحلة للمعالجة

منذ 17 mins 15 December، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة