منظمة الصحة العالمية تتوقع تلقي ملياري لقاح مضاد لكورونا بحلول نهاية عام 2021

أعلن كبير مستشاري المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، مدير عمل منظمة الصحة العالمية لتسريع الوصول إلى اللقاحات ، بروس أيلوارد، أن المنظمة تتوقع تلقي ملياري لقاح لـ (كوفيد -19) بحلول نهاية عام 2021.

وقال أيلوارد، في إيجاز صحفي الجمعة “في الوقت الحالي، نعمل على الحصول على ملياري لقاح بحلول نهاية عام 2021. ربما أكثر، ونأمل أن يحدث ذلك قريباً”،موضحاً أنه “لم يُعرف بعد أي اللقاحات سيكون الأكثر أماناً وفعالية. ومع ذلك، فإن حقيقة أن اللقاحات اليوم يتم إنتاجها على ثلاث قواعد مختلفة تشير إلى أن العدد قد ينتهي به الأمر إلى أن يكون أكثر مما كان مخططاً له مسبقاً”.

واختتم كبير مستشاري المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، قائلاً “هناك ضوء في نهاية النفق. باستخدام اللقاحات، يمكننا إنشاء مناعة وقائية ضد (كوفيد -19) . والأهم من ذلك، يمكننا القيام بذلك باستخدام اللقاحات على ثلاث منصات مختلفة. وهذا يعني أنه يمكننا الحصول على منتج أكثر مما توقعنا. لكن هذه عملية طويلة “.

المصدر: سبوتنيك