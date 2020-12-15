إثيوبيا تعلن استئناف الرحلات الجوية فوق إقليم تيغراي

أعلنت إثيوبيا استئناف الرحلات الجوية فوق إقليم تيغراي المضطرب، اليوم الثلاثاء، بعد توقفها إثر اندلاع معارك عنيفة في الإقليم الواقع بشمال البلاد.

جاء ذلك في إعلان هيئة الطيران المدني الإثيوبية، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية “إينا”.

وأرجعت الوكالة استئناف النشاط الجوي فوق إقليم تيغراي إلى “الإنجاز الناجح لمهمة إنفاذ القانون من قبل قوة الدفاع الوطني الإثيوبية”.

وأضافت: “لذلك أصبحت الرحلات الجوية الداخلية والدولية التي تعبر المجال الجوي للجزء الشمالي من إثيوبيا مفتوحة الآن للخدمات”.

وتوقفت الرحلات الجوية فوق إقليم تيغراي، بعد إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، إطلاق عملية عسكرية ضد “جبهة تحرير شعب تيغراي” في الرابع من نوفمبر الماضي، انتهت أواخر الشهر ذاته بسيطرة القوات الحكومية على ميكيلي عاصمة الإقليم.

المصدر: وكالة الأنباء الرسمية الإثيوبية